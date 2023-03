Udvist ukrainsk organist er tilbage. Men hun skal søge om opholdstilladelse igen

THISTED:- Jeg er selvfølgelig meget glad for at være hjemme igen. Alle mine ejendele er i Thisted, foruden min elskede mand og mine katte.

Det fortæller Yulianna Bawarska, ukrainsk organist med job i tre landsbykirker i Thy, som nu er tilbage i Danmark efter knap seks ugers ophold i Letland, hvor hun tidligere har boet, og hvor hendes mor stadig bor.

Hun blev tvunget til at rejse ud af landet, da Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i januar gav hende afslag på arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

1. juli 2022 blev hun ansat som organist i Nors, Tved og Øster Vandet, og efter anbefaling fra menighedsrådene søgte hun om arbejds- og opholdstilladelse med henvisning til "særlige individuelle kvalifikationer". Men den bestemmelse i udlændingeloven kunne ikke bruges i hendes tilfælde, afgjorde SIRI.

Yulianna Bawarska har ikke boet i Ukraine i mange år. Derfor kunne hun heller ikke få opholdstilladelse med henvisning til krigen i hendes hjemland.

Hun kom hertil fra Tyskland sammen med sin tyske samlever, Tobias Nauman, der også er organist og har fået job i tre andre sogne i Thy: Sennels, Hillerslev og Kåstrup.

Som borger i et EU-land har det for ham været uden problemer at tage et job i Danmark, og sagen havde måske stillet sig anderledes for Yulianna, hvis de to havde haft papir på hinanden.

Yulianna og Tobias fejrede deres bryllup i Riga sammen med gode venner. En af dem havde medbragt den hjerteformede bryllupskage. Privatfoto

Den formalitet er nu blevet bragt i orden, og Tobias og Yulianna kunne fejre deres bryllup sammen med venner i den lettiske hovedstad Riga.

- Tobias og jeg var konstant i kontakt. Vi ringede sammen og han kom på besøg to gange, og vi var sammen med nære og behagelige mennesker. Alligevel betød usikkerheden, at det var svært at nyde livet, fortæller Yulianna Bawarska.

Trods giftermålet føler hun sig ikke sikker på, at hun i anden omgang får ja.

- Det er som om, noget inde i mig er gået i stykker, selv om jeg håber, at det bliver bedre med tiden, siger hun.

SIRI har meddelt hende, at sagsbehandlingen vil kunne tage op til to måneder.