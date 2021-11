Uformel hygge skal knytte bånd mellem til- og tilbageflyttere

THISTED:Tilflytterbar i Thy trodser decembertravlheden og inviterer til- og tilbageflyttere på julehygge i Plantagehuset lørdag 4. december.

- Vi sætter nogle pebernødder frem og spiller måske et brætspil, men det er meningen, at det skal være afslappet. Det er ikke et klassisk netværksmøde, hvor man ”skal være på”, men i stedet en mulighed for at møde nye venner, siger Lisbeth Sørresiig Alling, der er med i arrangørgruppen bag.

Tilflytterbar i Thy startede op med de første møder i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020, men corona har lagt en dæmper på mødefrekvensen.

Initiativet er opstået, fordi der mangler lignende tilbud i kommunen. Og det er vigtigt at gøre noget for tilflytterne, ikke mindst for at sikre, at de bliver boende på lang sigt, siger Lisbeth Sørresiig Alling:

- Jeg er selv tilflytter, og det har været vigtigt for mig at finde nogle ligesindede, så jeg kunne falde ordentligt til. Jeg gik ned på kommunen for at høre, hvilke tilbud, der er for tilflyttere, og de kunne ikke rigtigt give mig noget, udover en telefonbog, siger hun og tilføjer:

- Det kan være svært som tilflytter, når man ikke ved, hvor man skal gå hen, eller hvem man skal tage fat i.

Håbet er, at mødefrekvensen bliver skruet op i de kommende måneder, om pandemi og restriktioner ellers tillader det.

Skulle man være forhindret på grund af julestress og brunkagebagning, så er næste Tilflytterbar allerede planlagt til 21. januar, og det møde kommer til at foregå på Smedjen.