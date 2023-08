Ugens tilbud: Overtag mit sommerhus - ganske gratis

"Sommerhus gives væk."

Sådan et opslag på Facebook vækker opsigt, og måske tænker man, at det må være en faldefærdig rønne, der står til kondemnering.

Men det var et flot og nyere sommerhus, Erik Rounborg fra Holstebro i denne uge erklærede sig villig til at forære væk til en interesseret:

"Sommerhuset har vinduer og døre fra 2015 - fejler intet. Komplet køkken inkl. diverse hvidevarer, nyt toilet og håndvask. Huset er på 46 kvm - kan måske deles og flyttes", skrev giveren om sit hus, der ligger ved Søndbjerg Strand på Thyholm.

Han vil have træhuset ryddet væk, fordi familien ønsker at bygge et nyt sommerhus på grunden.

- Jeg har nok fået 100 henvendelser, og jeg har udvalgt en, der kommer og piller huset ned inden 15. september. Det bliver skilt ad, for det kan ikke lade sig gøre at køre en blokvogn ind på grunden. Der var mange, der gerne ville have haft det, hvis det kunne fjernes i hel stand. For mig er det en win-win situation, for jeg slipper for at give en pris for at få huset fjernet, siger Erik Rounborg, der arbejder som køreprøvesagkyndig ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Sådan er det med de gode tilbud: De bliver revet væk.