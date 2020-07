Uheldig parkering: Cadillac ramt af sten

BEDSTED:Det er ikke kun mennesker, der kan være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Det vil ejeren af en Cadillac convertible fra 1954 i hvert fald nok mene.

Torsdag mellem kl. 11.40 og kl. 16 blev der begået hærværk mod en værkstedsbygning på Morup Møllevej i Bedsted, hvor der ifølge lokalpolitiet i Thisted blev smidt sten mod et par ruder, så ruderne blev knust.

Men hærværket gik ikke kun ud over ruderne, for politiet fortæller, at en sten uheldigvis ramte motorhjelmen på en Cadillac convertible fra 1954, så den fik en bule.

- Det er nok ikke vinduerne, der er det største problem her, konstaterer lokalpolitiet i Thisted.