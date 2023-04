Uhumske forhold får eleverne til at flygte fra efterskole

HUNDBORG:Uhumske forhold, for få voksne og manglende aktiviteter uden for skoletid.

Det er nogle af de kritisable forhold på Thy Sportsefterskole i Hundborg, som ifølge TV Midtvest har fået en stor del af eleverne til at stoppe i utide. Samtidig er andre blevet bortvist, og kun 39 af de 87 elever, som startede på efterskolen efter sommerferien, er fortsat på skolen.

"Skriv dig op til den vildeste oplevelse på Danmarks bedste sportsefterskole", lyder det på skolens hjemmeside. Og mange af eleverne har ganske rigtigt kunnet fortælle om en fantastisk start på efterskoleåret. Men at stemningen på skolen så pludselig skiftede.

- Fra den ene uge til den anden skete der pludselig ikke mere. Der var ingen aktiviteter, og folk stoppede eller blev smidt ud, så der blev færre og færre elever. Det var svært at lave noget, fordi der var så få elever, fortæller en af de tidligere elever, Oliver Nygaard Kvistgaard, til tv-stationen.

Konsekvensen var, at de tilbageværende elever mere og mere begyndte at blive på deres værelser. Man blev mere ensom, og stemningen blev dårlig, fordi folk gik og snakkede om, at de overvejede at droppe ud.

Brian Højer Nordstrøm kan ikke genkende kritikken fra tidligere elever. Men han erkener, at skolen har svigtet vejledningen af eleverne i forhold til rengøring. Arkivfoto

Forstanderen for Thy Sportsefterskole, Brian Højer Nordstrøm, erkender overfor TV Midtvest, at frafaldet har været alt for højt. Og selv om han "ikke kan genkende" det billede, som de tidligere elever tegner af forholdene på skolen, bekræfter han, at der har været kritik af rengøringsstandarden fra tidligere elever og deres forældre.

Ifølge forstanderen er det at tage ansvar og selv gøre rent "en del af den dannelsesrejse, som det er at være på efterskole". Skolen skal dog vejlede eleverne. Men den vejledningsopgave er man "simpelthen ikke lykkedes med i efteråret", erkender forstanderen.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra Brian Højer Nordstrøm om bl. a. fremtidsudsigterne for sportsefterskolen, der åbnede i 2019 i Thylands Idrætsefterskoles tidligere bygninger.

Opdateres...