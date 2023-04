Uhyggelig melding fra politiet: Brand ved gågaden var formentlig påsat

THISTED:Årsagen er endnu ikke endeligt fastlagt, men meget tyder på, at det var en brandstifters værk, da et udhus mellem Vestergade og Skovgade i Thisted søndag aften udbrændte totalt.

- Nu skal vi have nogle efterforskere ud og lave gerningsstedsundersøgelser, og så må det vise sig, om der også skal rekvireres teknikere for at undersøge brandårsagen nærmere. Men som det ser ud nu, er branden startet i en container med pap, fortæller Henrik Jensen, politikommissær hos lokalpolitiet i Thisted, om branden, der opstod kort før klokken 22.

Brandfolkene koncentrerede sig om at forhindre, at ilden bredte sig til Juul Skos nærliggende bygning. Foto: Bo Lehm

Containeren stod op ad det ret store udhus i træ, der udbrændte fuldstændigt. Det samme var tilfældet for et par knallerter eller scootere, hvis tanke med benzin var med til at give branden næring.

Kun cirka en halv meter fra udhuset var en bygning tilhørende skotøjsforretningen Juul Sko i Vestergade også i risiko for på at blive flammernes bytte. Det skete heldigvis ikke, men bygningen blev sodskadet udvendigt, og det yderste lag glas i en termoruder blev sprængt på grund af varmen.

Den pågældende bygning, der ikke er bygget sammen med selve skotøjsforretningen i Vestergade, rummer kontor og faciliteter for medarbejderne.

Brand i skur ved Vestergade 18 i Thisted søndag aften, større skur helt nedbrændt. Thisted 24. april 2023 Foto: Bo Lehm

- Brandfolkene sagde, at de var mere bekymrede for vores ejendom end for den, der brændte ned. Vi skal have undersøgt taget, men heldigvis ser det ud til, at der ikke er sket noget indvendigt, så vi kan godt bruge bygningen, fortælle indehaveren af Juul Sko, Tine Rønnest Skadhauge.

Heller ikke den nærliggende beboelsesejendom kom noget til ved branden. Men beboerne blev evakueret kortvarigt søndag aften.