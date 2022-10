Uindbudte gæster tog for sig af sagerne: Flere indbrud i Thy og på Mors

THY-MORS:Tre indbrud i løbet af weekenden.

Det er meldingen fra lokalpolitiet i Thisted, hvor listen over weekendens sager omfatter et indbrud i en villa i Nykøbing, i en landejendom ved Hurup - og i Thisted FC's klubhus.

Villaindbruddet i Nykøbing er begået i tidsrummet fra fredag til lørdag morgen. Gerningsmændene har stjålet smykker og kontanter.

I samme tidsrum er der også begået indbrud i Thisted FC's klubhus. Gerningsmanden - eller -mændene - har skaffet sig adgang til bygningen ved at knuse en rude. De har blandt andet været rundt i kantineområdet og forlod klubhuset medbringende et par mindre pengeskabe, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Også en landejendom i Hurup har haft uindbudte gæster. Her er der begået indbrud i tidsrummet fra lørdag til søndag morgen. Udbyttet er indbo og værktøj for et ukendt beløb.