Uklarhed frustrerer: Politiker efterlyser klare retningslinjer for nedlukning

THISTED:- Lige nu oplever vi en nedlukning af syv kommuner. De tager så at sige hele skraldet på det samlede samfunds vegne. Derfor er det i høj det samlede samfunds ansvar at sikre, at det lokale erhvervsliv, som lider tab i situationen, kompenseres fuldt ud.

Det siger Niels Jørgen Pedersen (V), formand for Thisted Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg, om en side af nedlukningen af Thisted og seks andre nordjyske kommuner, som er meget politisk.

- Taler vi kompensation til erhvervslivet kan vi kun gøre en ting: Påvirke vores folketingspolitikere til at sikre, at det sker fuldt ud. Det er i hvert fald, hvad Venstre vil forlange, siger Niels Jørgen Pedersen.

Anderledes forholder det sig, når det kommer til den praktiske udmøntning af de retningslinjer, der udstikker afviklingen af dagligdagen i de berørte kommuner.

Niels Jørgen Pedersen (V), formand for Thisted Kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg, beklager, at der er uklarhed om retningslinjerne.Foto: Jens Fogh-Andersen

- Her er alt for meget alt for uklart. Vi har en stor turistindustri i Thisted Kommune, som er hårdt ramt af nedlukningen og for en stor del af det øvrige erhvervsliv, er det i høj grad op til den enkelte virksomhed at agere indenfor retningslinjerne ud fra det, der vurderes at være sund fornuft. Det kan føre til forskellig håndtering af tingene i de næste fire uger, siger Niels Jørgen Pedersen.

Thisted Kommune havde fredag eftermiddag møde med repræsentanter for kommunens erhvervsorganisationer.

- Organisationerne er dybt frustrerede. Blandt andet over, hvordan de skal forholde sig overfor medarbejdere, der pendler ind og ud af kommunen. Kan de det, og hvis de gør det, hvem skal så tage beslutningen. Jo mere, der kan holdes i gang indenfor de udmeldte retningslinjer, jo bedre, for går vi for drastisk til værks, så kan det koste, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at kommunerne, her Thisted, i udgangspunktet ikke kan gøre meget, for at påvirke situationen.

- Vi har fået nogle statslige retningslinjer, som vi må forholde os til. Så kan vi som kommune holde en tæt dialog med vores erhvervsliv om, hvordan vi gør det bedst ud fra et ønske om, at vores virksomheder skal køre videre. Derfor skal vi ikke sætte den sunde fornuft ud af drift, siger han.