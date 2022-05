Ukrainsk sopran skifter spor: Fra opera-solist til organist i nordjyske landsbykirker

THISTED:I 2021 hyrede Den Jyske Opera en ukrainsk sopran, Yulianna Barawska, til hovedrollen i en opsætning af Verdis "Aida". Efter premieren i oktober turnerede operaen de følgende måneder rundt i landet, med bl. a. en forestilling i Musikkens Hus i Aalborg.

Dette job skulle få afgørende betydning for den 47-årige operasanger, der i de seneste fire år har boet i Kaiserslautern i Tyskland. Hun var i forvejen begejstret for Danmark og de andre nordiske lande - og den er ikke blevet mindre efter turneen sidste år.

- Så spurgte jeg min mand, om vi ikke skulle flytte til Danmark, fortæller Yulianna Barawska.

Og nu, mindre end seks måneder senere, har hun og hendes mand, Tobias Nauman, sagt deres lejlighed i Kaiserslautern op, og sammen med deres to katte er de flyttet ind i et lejet hus i Thisted.

De har begge fået job som organister i landsbykirker i Thy - han siden 1. april i Sennels, Hillerslev og Kåstrup, mens hun starter Nors, Tved og Øster Vandet fra 1. juni.

45-årige Tobias Nauman er uddannet pianist og organist fra konservatoriet i Saarbrüchen. Yulianna Barawska voksede op i den ukrainske by Odesa, i en musikalsk familie, der i øvrigt stammer fra Polen. Hun uddannede sig også i klaver og orgel, men fortsatte så som solosanger på det lokale musikkonservatorium. Og videreuddannede sig i både orgel og solosang i den estiske hovedstad Tallin.

Siden var hun i 10 år solist i nationaloperaen i nabolandet Letland, samtidig med at hun arbejdede som organist i lettiske kirker.

Under en turné i Tyskland i 2017 mødte hun Tobias Nauman, der spillede orgel i den samme kirkekoncert i Kaiserslautern, hvor hun sang solo.

Men inden da havde Yulianna Barawska mødt en anden slags kærlighed under en nordisk turné med et lettisk vokalensemble.

- Jeg forelskede mig i Norden, og jeg fandt ud af, at der i de skandinaviske lande var gode muligheder for at få arbejde som kirkeorganist, fortæller hun.

Yulianna Bawarska har besluttet at opgive sin karriere som operasanger til fordel for jobbet som organist i danske landsbykirker. hun vil dog fortsat gerne optræde med lieder og enkelte opera-arier. Foto: Bo Lehm

Men det blev altså Yulianna Barawskas seneste job som operasolist, der gjorde udslaget. Også fordi hun måtte indse, at det var tid til et karriereskifte. Stemmen er stadig på toppen, men det kniber efterhånden for hende at klare de kropslige udfordringer, som også er en del af det at være operasanger.

- Man skal være klar til at udføre de akrobatiske stunts, som instruktøren udtænker. For slet ikke at tale om den mobning og de intriger, som desværre stadig findes i branchen, fortæller hun.

Coronaen var også med til at skubbe til parrets beslutning om at søge til Danmark. I Tyskland er der stadig restriktioner, og selv om man kan se en ende på epidemien, tegner fremtiden ikke lys for freelancekunstnere.

Indbydelse fra Sennels

Så efter at Yulianna var kommet hjem fra turneen med Den Jyske Opera - i øvrigt med mange anmelderroser i bagagen - gik Tobias i gang med at lede efter organistjob i Danmark. Både via stillingsopslag og netværk til kolleger på Facebook.

- Der viste sig hundredetusinde job i hele Danmark, fortæller Tobias Nauman.

Hurtigt kom der en indbydelse til samtale fra Sennels - hvor man kunne fortælle, at der var gode muligheder for et job til Yulianna også.

Parret havde besluttet sig for, at de ikke ville bruge lang tid til at lede, og da han i bussen fra Aalborg, undervejs til samtalen i Sennels, oplevede fjordlandskabet, blev Tobias Nauman overbevist om, at han var på rette vej. Og inden prøvekoncerten i Sennels Kirke sendte han en sms til Yulianna og erklærede, at her ville han blive.

Ukrainske Yulianna Bawarska er sammen med sin tyske mand Tobias Nauman kommet til Thy, og begge har fået job som organister i forskellige landsbykirker. Yulianna - hun er ikke flygtning - har baggrund som både pianist, organist og operasanger, uddannet i Odesa. Foto: Bo Lehm

Parret flyttede sidst i marts. I begyndelsen af april fik hun så organistjobbet i nabopastoratet Nors, Tved og Øster Vandet, og selv om det først er fra 1. juni, har hun allerede givet en koncert i Tved Kirke, hvor hun optrådte som både organist og sopransolist.

De to har været vant til usikre ansættelsesforhold, for i Tyskland er de fleste kirkeorganister freelancere. Til gengæld har de spillet på orgler, som er væsentlig større end dem, de nu skal sætte sig til rette ved hver søndag. Men de er begge begejstrede for "deres" nye orgler:

- I Tyskland er der ikke gode orgler i små kirker. Jeg blev meget overrasket over kvaliteten her. Nors Kirke har et virkelig fint orgel, og også i Tved er det super, fortæller Yulianna Barwarska - der endnu har til gode at stifte bekendtskab med orglet i Øster Vandet.

- Jeg er lykkelig over, at vi er kommet hertil, erklærer hun.

Men midt i det hele kaster krigen i hendes hjemland naturligvis en skygge over glæden. Heldigvis er hendes familie hjemme i Odesa i god behold, og Yuliannes mor bor stadig i Letland, som hun flyttede til, da datteren boede der. Og hendes bror, der er jazzmusiker, var heldig at få hyre på et krydstogtskib, inden krigen brød ud.