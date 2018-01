Ullas første dag på jobbet

THISTED: - Det er mange nye ting på en gang, men jeg mødte frisk fra morgenstunden efter en god nats søvn.

Det siger Ulla Vestergaard (S), Thisted Kommunes nye borgmester, som tirsdag havde sin første dag på jobbet.

Foto: Bo Lehm

Den startede med en "nytårskur" i Teutonersalen ved Thisted Gymnasium med deltagelse af blandt andre administrative medarbejdere fra rådhuset - og sluttede tirsdag aften i Hillerslev Forsamlingshus, hvor der var indkaldt til informationsmøde om vindmølleprojektet ved Tagmark.

Inden Ulla Vestergaard var nået så langt, havde der været en hel del andre punkter på dagens program, som først og fremmest drejede sig om at byde den nye bormester velkommen ombord og introducere hende til det nye job - en proces, som vil strække sig over de næste par uger.

Foto: Bo Lehm

Efter nytårskuren i Teutonersalen stod den på møder på Rådhuset.

.- Jeg havde "sparring-møde" med direktionen klokken 10, men nåede lige omkring mit kontor, hvor jeg fik lagt overtøjet og sat tasken fra mig, fortæller Ulla Vestergaard som skulle videre til mødet på kommunaldirektørens kontor nogle skridt længere nede ad gangen.

Foto: Bo Lehm

Første dag på jobbet fortsatte klokken 12.30 med en gennemgang af torsdagens program for kommunalbestyrelsens "intro-dag".

- Dagen skal bruges til at give alle information om de praktiske ting i forbindelse med arbejdet i kommunalbestyrelsen - og dagen følges dagen op af en tilsvarende introduktionsdag for medlemmerne af de enkelte udvalg, siger Ulla Vestergaard.

Første arbejdsdag blev også brugt til at indrette kontor, borgmesteren skulle have et nøglekort til Rådhuset - og en parkeringsplads. Og så var der også afsat tid til at hilse på medarbejderne på borgmesterkontoret.

Foto: Bo Lehm