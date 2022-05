Ulovlig kørsel på knallert og i bil

MORS:Der var forventet gevinst i skikkelse af ulovlige knallertkørere, men også tillægsgevinster i form af flere påtalte færdselsforseelser hos bilister og motorcykelkørere, da Færdselspolitiet under Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag holdt razzia ved Nykøbing.

I tidsrummet mellem klokken 14.30 og 19 sigtede politifolkene fire knallertkørere for at have overskredet hastighedsgrænsen. En knallert blev konfiskeret, efter at føreren blev taget for anden gang. En anden knallertkører blev desuden sigtet for spirituskørsel. Desuden fik tre førere af små knallerter påtale for ikke have benyttet cykelsti, mens to havde glemt at medbringe kørekortet.

Patruljen fik også tid til at skrive en bilist for at have foretaget en overhaling til fare for medtrafikanter. Det giver betinget frakendelse af kørekortet. En anden bilist og en motorcyklist fik klip i deres kørekort for at have kørt for stærkt. Samme sanktion modtog en bilist for at køre uden brug af sikkerhedssele og en anden for at snakke i mobiltelefon under kørslen.