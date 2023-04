Ulovlig overhaling: Kvinde blev påkørt bagfra

SKOVSTED:Thisted Politi fik et par fangster på Aalborgvej nordvest for Thisted i et ellers stille politidøgn. 13.39 tirsdag fik man anmeldelse af et færdselsuheld ved afkørslen mod Sennels i Skovsted. En 29-årig kvinde kom kørende på Aalborgvej mod sydvest og ville foretage et venstresving ad Sennelsvej.

Inden hun fik fuldført manøvren, blev hun påkørt bagfra. En bilist, som er en 31-årig mand, ville overhale kvinden, hvorved han overskred en spærrelinje og påkørte kvindens bil. Begge bilister er fra lokalområdet, og de kom ikke noget til, men manden kan imødese en sigtelse for den ulovlige overhaling.

Senere på eftermiddagen standsede en patrulje en anden bil på Aalborgvej. Det viste sig, at føreren ikke havde lovligt kørekort, og over for politiet forsøgte han at udgive sig for at være en anden. Udover sigtelsen for ulovlig kørsel i henhold til færdselsloven vil manden blive sigtet efter straffeloven for misbrug af et ægte dokument. Der er tale om en 60-årig mand fra Hobro-området.