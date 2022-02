Ulrik er tredje generation i kendt og elsket bageri - nu sælger han livsværket

SNEDSTED:Udvalget i disken hos Madsens Bageri på Hovedgaden i Snedsted kan få tænderne til at løbe i vand hos selv den mest kritiske kagespiser.

Vidt og bredt er det familieejede bageri kendt for deres bagerbrød, fra sirligt pyntede flødekager til saftigt rugbrød og store, sprøde rundstykker, fremstillet efter opskrifter, der i flere tilfælde er gået i arv gennem tre generationer.

Men nu lakker det mod enden. Efter 91 år i familiens eje bliver det i fremtiden ikke længere en Madsen, der skal styre slagets gang i heden fra de store bageovne.

Bageriet er nemlig sat til salg.

Gitte og Ulrik Madsen i butikken, hvor det store udvalg af klassisk bagværk har gjort Madsens Bageri kendt vidt og bredt.

- At sætte bageriet til salg er en stor beslutning, som jeg ikke tror er gået helt op for os endnu. Når vi bliver ringet op og mægleren fortæller at der kommer nogle til fremvisning, så giver det et sug i maven, fortæller Ulrik Madsen, i folkemunde kendt som ”Bager-Madsen”.

Da salgsopslaget blev offentliggjort vakte det hurtigt opsigt på Facebook, hvor Madsens Bageri har i omegnen af 7500 følgere.

- Rigtig mange har spurgt, hvorfor vi vil sælge. Flere er kommet ind i butikken og har sagt ”vi kan slet ikke undvære jer”, og vi oplever, at vi bliver stoppet på gaden af folk, der er urolige for, om butikken nu lukker, for det ville være et slag for byen, siger Gitte Madsen.

Ægteparret er blevet lidt af en institution i Snedsted, siden de overtog bageriet i 2000 efter Ulriks far, Thorkild Madsen, der havde drevet bageriet siden 1967.

- Jeg startede hernede som rundstykkedreng, da jeg var 12 år gammel, men jeg var med i bageriet fra jeg var helt lille. Det samme gælder vores egne børn, siger Ulrik Madsen.

Men selvom det er svært at sige farvel, så må Ulrik Madsen, efter 22 år med hårdt fysisk arbejde, nu trække kraftigt i håndbremsen.

- Jeg har haft perioder med arbejdsdage på 18 timer. Det kan man godt klare i et stykke tid, men samtidig har det været umuligt at skaffe personale, så de seneste fire måneder har jeg selv stået for det hele og stort set ikke holdt fri. Det kan man ikke blive ved med at holde til, forklarer Ulrik Madsen og tilføjer:

- Det var jo nu, jeg skulle til at slappe lidt af, men jeg har været nødt til at speede op i stedet for. Jeg har set på min far, hvordan det går, hvis man bliver ved for længe.

Det hårde fysiske arbejde i bageriet går ikke så nemt, som det gjorde engang for Ulrik Madsen. Det er en af grundene til, at han nu sælger.

Bager-Madsen mærker hver dag, hvordan det hårde fysiske arbejde har sat spor i kroppen. Han er blevet opereret en gang i anklen og fem gange i det ene knæ, og albuerne er også ved at være slidt op.

Også Gitte Madsen, der blandt andet står i butikken, mærker fysisk til det hårde arbejdspres, og hun har kæmpet med stress i flere omgange.

- Vi er nok i den situation, at vi er blevet ramt af vores egen succes, for vores omsætning bare stiger og stiger, men vi kan ikke følge med. Vi har været nødt til at sige nej til opgaver for rigtig mange penge, og vi har været nødt til at tynde ud i mængden af faste kunder, fordi vi ikke kan få folk, siger Ulrik Madsen og fortsætter:

- Det gør ondt, for vi har kæmpet i mange år for at komme hertil, og det er jo et servicefag, hvor vi altid vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre kunderne glade.

Bogen her er lidt af et klenodie. Her har Ulrik Madsens farfar med sirlig håndskrift nedfældet de opskrifter på sirupskager, mazariner og klejner, som han udviklede og brugte i bageriet.

Ej heller coronaen har kunnet lægge en dæmper på kundernes kageglæde, fortæller Ulrik Madsen:

- I sommer fik vi leveret fire tons hvedemel om ugen, som blev fragtet hertil på en stor tankbil. Hver dag var butikken totalt støvsuget for varer, så vi startede hver morgen med at skulle fylde en helt tom butik.

- Havde vi været yngre, kunne vi nok klare den ved bare at arbejde noget mere, men vi kan ikke holde til det længere, når vi ikke har personale, tilføjer han.

De er godt klar over, at det kræver den helt rigtige køber, før et salg bliver en realitet. Der er også grunden til, at salgsprocessen bliver sat i gang netop nu.

- Vi håber selvfølgelig, at der kommer et ungt menneske ind ad døren, som har kræfterne og lysten til at tage fat og drive forretningen videre. En ny ejer vil i alle tilfælde kunne tjene penge fra dag ét, og vi står klar til at hjælpe godt i gang, hvis der er ønske om det, siger Ulrik Madsen og fremhæver, at der til butikken og bageriet hører en lejlighed ovenpå, som står klar til indflytning.

Hvad de to nu skal give sig til, er endnu ikke afklaret.

- Vi skal først og fremmest have fundet noget at bo i. Om det bliver i Snedsted, eller om det bliver et helt andet sted, har vi ikke besluttet os for endnu, siger Gitte Madsen.