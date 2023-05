Umotiveret vold fik alvorlige følger: Nu er der faldet dom

THISTED:En 58-årig mand, der en aften i december blev slået i ansigtet ved en voldsepisode i Thisted Musikteater, måtte efterfølgende opereres for de skader, han pådrog sig på ryghvirvler og rygmarv, da han faldt bagover.

Nu er den 54-årige voldsmand blevet dømt i sagen ved Retten i Holstebro. Dommen lyder på 60 dages ubetinget fængsel.

Anklager Ditte Juul Kristensen oplyser, at den 58-årige, der blev overfaldet, stadig er mærket efter voldsepisoden.

- Ved straffastsættelsen er der lagt vægt på, at det er begået umotiveret og har medført ikke ubetydelig skade hos forurettede i sagen. Det er også derfor, det ender på de her 60 dages fængsel, siger hun.

Ifølge anklageskriftet fandt volden sted omkring klokken 23.20 en fredag aften 16. december sidste år. Det foregik i teatersalen. Den 54-årige var i retten tiltalt for at have slået den 58-årige med en albue i ansigtet, hvorved denne faldt bagover. Den 58-årige mand ramte først et opstillet cafebord med baghovedet, inden han ramte gulvet. Dermed pådrog han sig skade på ryghvirvler og rygmarv med operation til følge.

- Tiltalte blev fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Han ankede først i forlængelse af domsafsigelsen, men han har senere frafaldet anken, og anklagemyndigheden har ikke anket, oplyser Ditte Juul Kristensen.