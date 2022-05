Under krigen lavede Kristian sin egen pistol: Nu har hans datter genskabt den i bivoks

HANSTHOLM:I det sidste år af Anden Verdenskrig havde en ung mand fra Bjerre ved Hanstholm anskaffet sig et våben. En pistol, som han faktisk havde lavet selv ved at kombinere skæftet fra en tysk signalpistol med en dansk salonriffel.

Det blev ikke noget særligt effektivt våben, og det kom aldrig i brug til andet end at skyde efter dåser med og den slags. Men under uheldige omstændigheder havde pistolen måske kunnet dræbe et menneske.

Den unge mand, Kristian Bjerre, er i dag 93 år og bor i Boddum i Sydthy. Pistolen havde han liggende indtil for nogle få år siden, hvor den blev afleveret til Bunkermuseet i Hanstholm.

Kristian Bjerres datter, billedkunstner Birgit Bjerre, har i mange år haft lyst til at dykke ned i sin fars historie med opvækst i et af de lokalområder, der var mest præget af besættelsen.

Kristian Bjerre med det våben, han som ung mand under krigen selv samlede. Foto: Jens Peter Engedal

- Men det var afleveringen af våbenet, som blev et tipping point, og satte mig i gang med projektet, fortæller Birgit Bjerre, der voksede op i bl. a. Nr. Nissum, hvor hendes far i en årrække var højskolelærer. I dag bor hun i Aarhus.

I 2020 spurgte hun så lederen af Bunkermuseet, Jens Andersen, om det ikke var noget med en kunstnerisk udstilling på museet - der jo ellers ikke udstiller kunstværker. Men museumslederen var med på ideen, og nu er Birgit Bjerre klar med sin udstilling, "Lieber Feind/Kære fjende", som åbner lørdag 7. maj.

Pistol bearbejdet af bier

Hendes udstilling er helt uden de historiske genstande, som Bunkermuseets formidling af besættelsestidshistorien ellers er bygget op omkring. Kristian Bjerres skydevåben indgår således ikke. Til gengæld viser Birgit Bjerre adskillige gengivelser af pistolen i et noget specielt materiale: Bivoks.

Baggrunden er en familiehistorie om, at dele af pistolen under krigen lå gemt for tyskerne i et bistade. Det inspirererede Birgit Bjerre til at lave i alt 14 voksafstøbninger af våbnet.

Nogle af dem udstilles, som de er, mens kunstneren har ladet nutidige bifamilier bearbejde andre af disse bivokspistoler - ligesom det måske skete for det oprindelige våben under krigen. Det har hun gjort i samarbejde med en lokal biavler, Knud Søgaard, der stillede nogle af sine bistader i Nationalpark Thy til rådighed for projektet.

- Jeg har sat bivoksvåbnet på nogle bitavler og har sænket dem ned til bierne. Så har de bearbejdet eller skjult våbnet på forskellige måder. Og vi har gjort det på forskellige tider i honningsæsonen - de, der kom ned først, er meget gule, mens de, der blev nedsænket sidst på sæsonen, blev brune, for da kom lyngtrækket, fortæller Birgit Bjerre.

Både nogle af de rene bivokspistoler, og de som bierne har bearbejdet, er udstillet i en specialkonstrueret glasmontre i Bunkermuseets nordlige fløj.

En af Birgit Bjerres "ravklumper", og i baggrunden den store collage af gamle, tysksprogede postkort.

Her viser hun også en række andre objekter, herunder nogle i samme gulbrune nuancer som vokspistolerne. Det ligner kæmpestore, gennemskårne ravstykker med insekter i, men er faktisk fremstillet af kunstneren i et epoxy-materiale.

Hjemlængsel og lystkaster

Og der er et værk, sat sammen af tøjstykker, der ligner noget fra krigens tid. Men ikke er det. Ligesom de tysksprogede postkort i en kæmpestor collage ikke er skrevet af tyske soldater i Hanstholm, som man måske kunne tro. Men Birgit Bjerre har forsynet mange af postkortene med tegninger, der illustrerer nogle af familiehistorierne fra krigens tid.

Soldaternes hjemlængsel temaet for Birgit Bjerres værk nede i et af bunkerrummene. Her har hun lavet en stor, cylindrisk konstruktion i stof, hvor de 1870 dage, som soldaternes ophold i Hanstholm i alt kom til at vare, er markeret med broderede streger.

Birgit Bjerres lyskaster-inspirerede installation i det gamle "Heizraum" under Bunkermuseet. Til venstre museumsforvalter Frank Svendsen i gang med at skrue et skilt op.

Cylinderen skal i øvrigt illudere de stråler fra tyskernes lystkastere, der faktisk var noget af det første elektriske lys, Birgit Bjerres far overhovedet så. I hans barndomshjem blev der først indlagt elektricitet midt i 1950'erne.

Hvordan kan jeg hade dem

Tilbage i udstillingen oppe ved Bunkermuseets indgang findes en række værker, der refererer til udstillingstitlen "Lieber Feind/Kære fjende" - blandt andet et blomstret pudebetræk, som Birgit Bjerres bedstemor lavede til hende, da hun var spæd.

Birgit Bjerre har så forsynet betrækket med en broderet tekst - nogle ord, som hendes bedstefar under krigen udtalte om de unge tyske mænd i Hanstholm, og som er blevet gentaget igen og igen i familien: "Hvordan kan jeg hade dem. Det kunne have været en af mine drenge".

Udsagnet udtrykker de i nogle tilfælde venskabelige følelser, som opstod mellem lokalbefolkningen og nogle af de soldater, der var kommet til Hanstholm som repræsentanter for besættelsesmagten.

Birgit Bjerre udstiller bl. a. et gammelt pudevår, som hun har brodderet videre på med et citat af hendes bedstefar.

- Den empati er noget af det, der har bevæget mig mest, når min far har fortalt om besættelsestiden. Han har snakket om, at mange at tyskerne var ordentlige folk. Det er jo i grunden underligt, at en besættelsesmagt kan opføre sig civiliseret, siger Birgit Bjerre.

Hun erkender, at det er dilemmafyldt - og faktisk lidt uhyggeligt - at tale om "en kær fjende":

- Det kan komme til at lyde som om, at min far sympatiserede med dem. Det gjorde han ikke. Men det er paradoksalt, fordi man både afskyr dem, og er taknemmelig over deres besindighed.

Kunstneren fortæller om en gang, for 12-15 år siden, hvor hun besøgte Bunkermuseet sammen med sin far. Hun faldt i snak med en tysker, der var søn af en de soldater, som havde været i Hanstholm under krigen.

- Så sagde han til mig: "Jeg er så glad for, at vi kan stå her og tale sammen". Han begyndte og græde, og så måtte jeg trøste ham. Det er derfor, at jeg gerne vil sige: Vi er nogle, der tænker nuanceret på fjender.

For et par måneder fik udstillingen en uventet aktualitet med Ruslands invasion af Ukraine. Men dilemmaet i forhold til at tale om en kær fjende blev også forstærket:

Krigen i Ukraine gør det ekstra vigtigt, at man forsøger at se nuanceret på sin fjende, mener Birgit Bjerre.

- Krigen gjorde det ekstra svært at bruge titlen, og jeg blev næsten flov over den. Men jeg synes også, at krigen gør det ekstra vigtigt, at man forsøger at se nuanceret på sin fjende, siger Birgit Bjerre.

Mange nye fortællinger

Takket være arbejdet med udstillingsprojektet har hun for alvor fået snakket meget med sin far om hans oplevelser under besættelsen. Og hendes mor, Inger Bjerre - der er 10 år yngre end sin mand - hørte ham i den forbindelse fortælle om mange ting, som var helt nye for hende. Selv om de har været sammen i mere end 60 år.

Kristian Bjerre har endnu ikke set udstillingen. Også han har "studset lidt" over den titel, hans datter har valgt. Men han kan også godt forstå den.

- Man så dem som ganske almindelige mennesker og ikke som soldater, fortæller han Nordjyske i telefonen.

Tyskernes lyskastere fangede utallige insekter i Hanstholm. Dem mindes Birgit Bjerre ved at lade natsværmere indgå i sin lyskasterinstallation.

Også en lydkunstner, Alex Mørch, har bidraget til udstillingen på Bunkermuseet med to lydinstallationer, "38 cm" og "Rummelpot".

I forbindelse med udstillingen har Birgit Bjerre udgivet en bog, der også hedder "Liber Feind/Kære fjende".