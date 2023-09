Under samme tag: Psykologer bygger nyt fællesskab

De er tidligere kolleger i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Thisted Kommune. Men i 2014 valgte Kirsten Diechmann at blive praktiserende psykolog, og syv år senere besluttede Trine Bakke, at hun også ville være selvstændig.

- Så blev vi hurtigt enige om, at vi ville købe vores eget. Et sted, hvor der også kunne være plads til andre psykologer, fortæller Kirsten Diechmann.

Men det viste sig vanskeligt at finde egnede lokaler til formålet:

- Vi havde nogle krav om bl. a. lydtætte lokaler og handicapvenlig adgang. Selv om vi kunne bygge om, ville det aldrig blive lige så godt. Og så siger Trine: "Vi bygger bare noget selv!"

Resultatet af den beslutning er nu ved at tage form på adressen Thyparken 6 i Thisteds nordlige udkant. Her kunne Kirsten Diechmann og Trine Bakke fredag invitere til rejsegilde på det byggeri, som efter planen skal stå klar i begyndelsen af 2024.

Det bliver 184 kvadratmeter med plads til fire praktiserende psykologer i hver sin klinik.

Der bliver plads til fire klinikker i det nye fællesskab i Thyparken i Thisted - psykologer og måske andre, der arbejder med mennesker. Foto: Bo Lehm

- Vi blev ret hurtigt enige om, at det skulle være et byggeri med plads til flere kolleger. Som psykolog sidder man jo ofte alene. Så det er vigtigt med et hus, hvor man kan bo dør om dør med kolleger - og et køkken, hvor vi kan spise vores madpakker sammen, siger Kirsten Diechmann.

Samtidig er fællesskabet en god mulighed for unge psykologer, som gerne vil have en mere erfaren kollega tæt på, påpeger hun og Trine Bakke.

De to har allerede fået flere henvendelser fra psykologer, som overvejer at blive en del af fællesskabet. Der er dog også mulighed for, at de to ledige klinikker kan lejes ud til andre faggrupper.

- Men det skal være folk, som på en eller anden måde arbejder med mennesker. Og nogle, der står for god kvalitet, og som vi kan stå inde for, siger Trine Bakke.

Mange kolleger og venner kiggede forbi, da Trine Bakke (til venstre) og Kirsten Diechmann fredag holdt rejsegilde i deres nye klinikfællesskab i Thyparken. Foto: Bo Lehm

Fordi der måske flytter andre end psykologer i huset, kommer det ikke til at hedder "Psykologhuset" eller noget i den retning, men "Klinikfællesskabet Thyparken". Det er også navnet på det anpartsselskab, de to allerede har stiftet. I øvrigt bliver husets lejere selvstændige med hver sin virksomhed.

Psykologerne bliver nærmeste nabo til Nordthy Fysioterapis kommende domicil, der også er under opførelse i Thyparken.

Så man kan få ordnet både fysiske og psykiske skavanker i samme omgang?

- Ja...! Deres byggeri er jo meget større. Det var os, der købte grunden først, og så gik vi og var lidt spændte på, hvad det var for nogle naboer, vi ville få. Men det giver god mening. Det bliver nogle rigtig gode naboer, siger Trine Bakke.

Arkitekt Mathilde Rødbro har tegnet og projekteret psykologernes nybyggeri.