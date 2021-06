Underskrifter mod havbadehotel vælter ind: - Der er beton nok ved kysten

VORUPØR:Siden Facebook-gruppen Vorupør imod havbadehotel torsdag aften startede en underskriftindsamling mod de mulige byggeplaner i kanten af stranden, er det væltet ind med både underskrifter og kommentarer.

Gruppen skriver selv: "I forbindelse med at Thisted Kommune planlægger at få udarbejdet en ny lokalplan for området beliggende på Havstokken 9, oprettes hermed denne underskriftsindsamling som et klart budskab til Thisted kommunalbestyrelse om at standse projektet. En lokalplan der vil muliggøre byggeri på Havstokken 9.

Dette gøres fordi mange ønsker at bevare den unikke og autentiske natur ved havet i første klitrække, således at nuværende og kommende generationer forsat vil kunne opleve det åbne, rå og autentiske miljø der findes her."

Allan Munk, der er en af initiativtagerne til underskriftindsamlingen, glæder sig ikke alene over tilslutningen, men også over, at mange har knyttet en kommentar til deres underskrift. En skriver for eksempel: "Jeg ønsker ikke at Thy bliver omdannet til et Tivoli og at det fantastiske natur ødelægges". En anden skriver: "Jeg synes, at der er nok beton ved kysten nu."