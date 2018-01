Underskrifter til støtte for Mohamed

THISTED: Kollegerne til 21-årige Mohamed Diriye Ibrahim på slagteriet Tican i Thisted har nu påbegyndt indsamlingen af underskrifter til støtte for at han kan blive i Danmark.

På hjemmesiden skrivunder.net har mere end 500 skrevet under og det et lille døgn efter indsamlingen begyndte.

- Initiativet til underskriftindsamlingen kommer fra Mohameds kolleger på slagteriet, men Fødevareforbundet NNF støtter initiativet, siger forbundsformand Ole Wehlast.

En af underskriverne, Steen Munk Nielsen, siger ifølge forbundets hjemmeside:

- Hvis der er nogen, som fortjener at få opholdstilladelse, er det Mohamed, han har gjort ALT det man skal for at integrere sig.