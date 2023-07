Gadelyset er tændt døgnet rundt: Her er forklaringen

VORUPØR-KLITMØLLER:Thisted Kommune ønsker at få en bedre forståelse for ferietrafikken i Vorupør og Klitmøller. Det kræver nogle trafiktællinger - og det udstyr, der bruges til tællingerne, bruger strøm - og strømmen hentes fra det net, der også forsyner gadebelysningen med strøm. Slukkes gadelyset, er der ingen strøm til tælleudstyret, så derfor er der i disse uger lys på gadelamperne døgnet rundt.

Den information blev delt på Facebook af Thisted Kommune i opslag i bygrupper for Vorupør og Klitmøller allerede i slutningen af juni. Men tilsyneladende har ikke alle set Facebook-opslagene. I hvert fald har flere undret sig over årsagen til, at gadelyset brænder både i dagtimerne og hele vejen igennem de lyse nætter.

Men forklaringen er, at der fra uge 27 og frem til og med uge 32 laves trafiktællinger i både Klitmøller og Vorupør. Resultaterne fra tællingerne skal give et billede af, hvordan ferietrafikken ruller og dermed også et indtryk af omfanget af den trafikmæssige belastning.

Tællingerne følges op af en trafikanalyse som skal bidrage til at øge forståelsen af de trafikale udfordringer og til at afklare, hvordan mulighederne er for fremover at få trafikken til at rulle så smidigt som muligt.

Driften af gadebelysningen varetages af Energrid, som er en del af Thy-Mors Energi. Her oplyses det, at der i de tilfælde, hvor de tændte gadelys fejlmeldes, kommer en svarmail med en forklaring på årsagen.

Og når der efter aftale med kommunen er valgt en løsning, hvor udstyret til trafiktællingerne får strøm fra gadebelysningen, skyldes det, at det teknisk var den mest enkle måde at gøre det på, oplyser Energrid. Men det kræver, at der er lys i gadelygterne. Slukkes de, er der heller ingen strøm til det udstyr, der bruges til trafiktællingen.