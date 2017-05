Undsluppet tyr viste vej

Færdselsuheld betød ødelagt elektrisk hegn

HJARDEMÅL: Et færdselsuheld søndag morgen på Hjardemålvej betød, at et elektrisk hegn ind til nogle kreaturer blev ødelagt.

Uheldet skyldtes en 49-årig mand fra Hanherred, som kørte i grøften i sin bil og da den væltede rundt blev hegnet ødelagt.

- Da patruljen kom til stedet stod der en tyr på vejen, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Dyrene var dog helt rolige og mens den 49-årige bilist måtte ind og afgive en blodprøve til endelig bestemmelse af spirituspromillen, fik dyrenes 73-årige ejer bragt kreaturerne bag hegn igen.