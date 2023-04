Ung bilist i solouheld: Mistanke om spritkørsel

THY:En for høj promille var formentlig årsagen til, at en 21-årig bilist fra Hanstholm natten til lørdag mistede kontrollen over sit køretøj og kørte af vejen på hovedvej 26 i Tved mellem Thisted og Hanstholm.

Den unge mand slap selv uskadt fra uheldet, der skete omkring klokken 02.30. Men han sigtes for spirituskørsel, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Et døgn senere blev også en 50-årig bilist fra Ikast-området bedt om at afgive blod til en promilletest. Han sigtes for spirituskørsel, efter at han var blevet standset af politiet klokken 02.50 natten til søndag på Hjultorv i det centrale Thisted.