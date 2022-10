Ung indbrudstyv stjal abe og mønter

THY:En kun 16-årig ung mand er ved retten i Holstebro dømt for at have begået en række indbrud i blandt andet villaer i Thy. Blandt tyvekosterne var møbler, en møntsamling, et ur og en Kaj Bojesen abe.

Indbruddene fandt sted i perioden mellem 3. november 2021 og 16. januar 2022. I de fleste tilfælde agerede den unge mand i forening med en eller flere medgerningsmænd.

En villa i Thisted havde for eksempel ubudne gæster i julen 2021. Der var indbrud natten mellem 26. og 27. december, hvor tyvene stjal kopier af arkitekttegnede lamper samt en kopi af Arne Jacobsens lænestol Svanen og et fad.

Den unge mand var også tiltalt for 16. januar i år at have begået indbrud i en virksomhed i Sundby, hvorfra de stjal engangslightere og kontanter til en samlet værdi af cirka 5500 kroner.

Ifølge anklageskriftet var det tæt på, at en villa i Thisted i januar blev udsat for indbrud, idet den unge mand troppede op på adressen efter på forhånd at have studeret villaen nærmere ved at tage billeder af salgsannoncer af adressen. Forsøget mislykkedes udelukkende, fordi der kom for mange biler, og det viste sig at være for svært at komme fra stedet med mulige tyvekoster, fremgår det.

Anklageren i sagen, Anni Møller Hestbek fra Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at dommen til den 16-årige lyder på fire måneders betinget fængsel med to års prøvetid.

Den unge mand modtog dommen, og sagen skal nu prøves ved Ungdomskriminalitetsnævnet. Nævnet har mulighed for at iværksætte tiltag, som man vurderer vil kunne bidrage til at forhindre, at den unge mand fortsætter sin kriminelle løbebane.