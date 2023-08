Ung kvinde kørte mod holdende bil

Et mindre færdselsuheld indtraf lidt efter klokken 14.30 tirsdag syd for Sjørring. En 28-årig kvinde kom kørende i bil mod nord på Todbølvej. Ved T-krydset mod Vorupørvej overså hun, at en bil var standset op for at foretage et venstresving.

Den 28-årige påkørte den anden bil bagfra. Den førtes af en 85-årig kvinde. Der skete kun materiel skade, men den unge bilist fik en sigtelse for ikke at udvise agtpågivenhed.