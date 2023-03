Ung mand dømt for overfald ved restauration

BEDSTED:En 22-årig mand fra Thy er mandag ved Retten i Holstebro blevet dømt for et overfald, som fandt sted ud for en restauration i Bedsted 12. november sidste år.

Episoden skete omkring klokken 22 om aftenen, hvor den unge mand gav en anden mand et knytnæveslag i ansigtet.

Da sagen var for retten mandag formiddag, erkendte den tiltalte, at han havde slået den forurettede én gang i ansigtet med knyttet hånd.

Han erkendte derimod ikke, at han efterfølgende skulle have sparket manden i hovedet, da denne lå ned. Dette var den 22-årige ellers også tiltalt for, og af samme grund havde anklagemyndigheden krævet ham dømt efter straffelovens paragraf 245 stk. 1, som omhandler legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Anklagerfuldmægtig Cecilie Høeg fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at retten vurderede, at det, der kunne føres bevis for, var et slag i ansigtet med knyttet hånd.

- På baggrund af udsagn fra vidnerne fandt retten det ikke bevist, at tiltalte efterfølgende havde sparket manden i hovedet. Han blev derfor dømt efter paragraf 244, stk. 1, som handler om simpel vold, forklarer hun.

Forurettede tog ikke til læge efter episoden. Skadernes omfang blev belyst gennem vidneudsagnene i sagen. Der fremgik ikke billeder af forurettedes skader.

Cecilie Høeg oplyser, at dommen til den 22-årige lyder på 30 dages ubetinget fængsel. Han modtog dommen. Dommen er dog endnu ikke endelig. Anklagemyndigheden har efter domsafsigelsen 14 dage til at vurdere, om de vil anke sagen til landsretten.