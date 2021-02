Ung mand dræbt i trafikulykke: Påkørt midt på vejen

VESLØS:Natten til lørdag mistede en 20-årig mand fra Aalborg-området livet ved en tragisk ulykke i Thy. Det oplyser vagtchef Jesper Brøndum, Midt- og Vestjyllands Politi.

Trafikulykken skete på Aalborgvej i Vesløs, hvor en 29-årig mand kom kørende i bil.

- Vi får anmeldelsen ind via 112 klokken 04.27. I første omgang lyder meldingen på, at en bilist har ramt noget på vejen, muligvis en cyklist. Det står dog hurtigt klart, at der ligger en cykel på vejen, og der ligger en person på vejen, som er påkørt, siger vagtchef Jesper Brøndum, Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken skete i forbindelse med, at bilisten et øjeblik blændede ned for en modkørende lastbil. Da bilisten blændede op igen, stod den 20-årige foran ham på vejen.

- Bilisten havde ikke en chance for at undgå påkørslen, siger vagtchefen.

Den 20-årige mand døde af sine kvæstelser, og Nordjyllands Politi har tidligt lørdag morgen underrettet den unge mands pårørende om dødsfaldet.

- Der er ikke noget, som umiddelbart indikerer, at den 29-årige bilist skulle være påvirket af alkohol, men begge parter er testet, det er ren rutine, oplyser vagtchefen.

En bilinspektør har været på ulykkesstedet for at foretage undersøgelser, ligesom den 29-åriges bil også bliver hentet til til nærmere inspektion i håb om at få klarhed over ulykken.