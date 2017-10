Fængslet for at medvirke til røveri

VESTERVIG: En 25-årig mand fra Skive-egnen, som blev anholdt og sigtet for medvirken til røveri mod en ansat hos købmanden i Vestervig 28. september, blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør.

Den 25-årige nægtede sig skyldig, men accepterede dog varetægtsfængslingen.

Da der sandsynligvis er mindst en medgerningsmand på fri fod, blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre . Derfor vil anklager Iben Ernst Bøttker ikke sige mere om sagen.

Kort efter røveriet i Vestervig, hvor en ansat hos købmanden blev passet op omkring kl. 06 om morgenen af to mænd og bagbundet, så de to frit kunne stjæle nogle kartoner med cigaretter, blev to yngre mænd anholdt, men senere løsladt igen.

Med denne anholdelse og en fængsling er røveriet sandsynligvis kommet tættere på en opklaring.