Ung mand fængslet i røverisag fra Thy

VESTERVIG: Dommeren imødekom fredag formiddag et krav fra politiet om at varetægtsfængsle en 19-årig mand i fire uger, idet han er sigtet for et groft røveri hos Min Købmand i Vestervig 28. september.

Politikommissær Bjørn Bo fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at fængslingen sker på grund af efterforskningen.

Den sigtede er en 19-årig mand fra Holstebroegnen, der blev anholdt torsdag formiddag.

- Angående den sigtedes stillingtagen i sagen har jeg ingen oplysninger nu, siger politikommissær Bjørn Bo.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Røveriet hos Min Købmand i Vestervig gik ud over en 32-årig ansat, der blev bundet, mens røverne tog en større portion cigaretter med sig foruden nogle tusinde kroner i byttepenge.

Politiet anholdt i september to 19-årige mænd, der blev løsladt igen, da der ikke var grundlagt for fængsling.

Onsdag 11. oktober blev en 25-årig mand fra Skive ligeledes varetægtsfængslet i fire uger i sagen.