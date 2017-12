Ung mand fik blodtud

THISTED: Et råb fra en passager i en bil på havnen i Thisted ved McDonald’s torsdag morgen klokken 01.18 til en 17-årig ung mand, fik den 17-årige til at gå over til bilen.

Her stak han hovedet ind i bilen ved førersiden, men fik til gengæld et knytnæveslag fra passageren, som havde råbt efter den unge mand.

En politipatrulje fik dog fat i manden, der slog, og det viste sig at være en 24-årig mand fra Thisteds nordlige opland, som efter han var anholdt fra klokken 01.46 til 03.12 blev løsladt med en sigtelse for vold i lommen.