Ung mand frifundet for at smide brandbomber mod politistation

THISTED:Selv om der blev fundet dna-spor fra en nu 24-årig mand på glasskår fra en flaske med benzin, der blev kastet mod politigården i Thisted, så er det i sig selv ikke bevis nok til en domfældelse. Det vurderer retten i Holstebro, der har frifundet den unge mand.

Episoden fandt sted i december 2016. Her blev der en nat smidt to molotovcocktails i form af flasker med benzin mod politistationen i Thisted. Den ene gik der ild i, og den anden gik der ikke ild i.

Glasskår og klude fra flaskerne blev indsendt til dna-undersøgelse. En ung mand fra Thy blev senere sigtet i sagen, idet man havde fundet spor af hans dna på et stykke af en af de knuste flasker.

Desuden viste telemastoplysninger, at hans mobiltelefon havde været i området.

Ikke desto mindre blev den 24-årige altså alligevel frifundet, og det glæder hans forsvarer, advokat Rasmus B. Kronborg fra Advodan Thisted.

- Der er det specielle ved dna, at det ikke kan stå alene som bevis. Det er stadfæstet i Højesteret, at der skal lidt mere til, siger han og fortsætter:

- Min klients dna blev fundet på noget af materialet, og noget af materialet blev det ikke fundet på. Der blev desuden fundet andet dna, som ikke er hans, men det har man ikke kunnet lokalisere.

Dna-bevis kunne ikke stå alene

I forhold til teleoplysningerne forklarer Rasmus B. Kronborg, at der var en plausibel forklaring på, hvorfor den unge mand var i området den nat.

Da sagen blev behandlet i retten, fremhævede anklageren, at manden havde et motiv til brandstiftelsen, fordi han var sur på politiet. Forsvareren argumenterede i modsat fald for, at motivet ikke var tilstrækkeligt til at dømme ham, når dna nu ikke kan stå alene, og der var en forklaring på teleoplysningerne.

- Domsmandsretten fandt, at han skulle frifindes, fordi der ikke var beviser nok, selv om der var dna, og det er det der gør sagen spændende og lidt ekstraordinær, opsummerer Rasmus B. Kronborg.

Politimyndighedens anklager i sagen, Camilla Berg, oplyser, at det dna-spor, der blev fundet på et stykke af en flaske, var af god kvalitet.

- Man havde den højeste grad af sandsynlighed for, at det var hans dna, men der er også forskel på styrken af et dna-bevis i forhold til, om det er fundet på genstande, der er flytbare eller ej, forklarer hun og tilføjer:

- Retten lagde vægt på, at det ikke med sikkerhed kunne lægges til grund, at der ikke var en anden, der havde rørt ved samme flaske.

Hun ærgrer sig over, at sagen er blevet så gammel. Det skyldes blandt andet, at der undervejs er foretaget en mentalundersøgelse af den unge mand.

Hvis den 24-årige var blevet dømt ved retten, ville han have fået en behandlingsdom. Det var anklagemyndighedens påstand.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at beslutte, om man vil anke sagen.

I 2019 blev der i øvrigt også smidt molotovcocktails mod politistationen i Thisted, og der blev en person dømt i sagen.