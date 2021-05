Ung mand frifundet for at sparke en, der lå på jorden

HANSTHOLM:Det er i orden at forsøge at værge for sig, hvis man blive angrebet. Det gjorde en ung mand i forbindelse med et slagsmål i Hanstholm sidste år, men han gav også lige modparten et par spark på kroppen, efter at denne var pacificeret. Det sidste er ikke lovligt nødværge, men ikke desto mindre er den unge mand alligevel blevet frifundet for vold.

Det fortæller den nu 17-årige unge mands forsvarsadvokat Rasmus B. Kronborg fra Advodan Thisted. Han finder sagen interessant og peger på, at den er et godt eksempel på, at det også kan være straffrit, hvis man umiddelbart efter en nødværgesituation handler i skræk eller ophidselse.

Episoden udspillede sig ved Hanstholm Centeret 13. april 2020. To grupper unge mænd fra henholdsvis Thisted og Hanstholm kom op at slås. Ifølge de oplysninger, politiet efterfølgende gav til Nordjyske, havde de unge, hvoraf flertallet var i alderen 15-18 år, på forhånd inviteret hinanden til at deltage i slagsmålet via de sociale medier.

- Dem fra Thisted opsøgte dem i Hanstholm, men alle parter var mere eller mindre indforstået med, at det kunne eskalere og ende i slagsmål. Der kom tre biler fra Thisted, og de havde bats og flasker med og efter forklaringen også en kniv. Det kom bag på nogle af de unge, at der var medbragt den slags ting, fortæller Rasmus B. Kronborg.

En del af slagsmålet bliver opfanget af et overvågningskamera ved Hanstholm Centeret. Der kan man blandt andet se den tiltalte sparke en person, der ligger ned. Det erkendte den unge mand senere også i retten.

- Det, der skete, var, at to fra Thisted kom hen imod ham. Min mand så, at den ene havde en kniv i hånden. Så blev han bange og samlede et alubat op, der lå på jorden, og han slog modstanderen hårdt på armen, så denne faldt. Derefter sparkede han ham to gange, refererer Rasmus B. Kronborg og fortsætter:

- Min klient forklarede, at adrenalinet kørte rundt i kroppen på ham, fordi han var ved at blive angrebet med denne her kniv. Sparkene var ikke nødværge, men han var så bange og ophidset over det angreb, der var på vej til at opstå, at det var straffrit. Han blev pure frifundet af en enig domsmandsret, til trods for at der altså lå videooptagelser fra episoden.

Advokaten synes, at sagen rent juridisk er spændende i forhold til bestemmelserne om nødværge.

- Nødværge kan alle forstå. Det er rimeligt, at hvis man er ved at blive angrebet, så må man godt slå ud for at undgå det. Men paragraffens stykke 2, der handler om noget der kommer i umiddelbar forlængelse, tror jeg ikke, at der er ret mange der tænker over, siger Rasmus B. Kronborg.

Ifølge advokaten har mange af de andre unge mænd, der var involveret i slagsmålet, efterfølgende fået bøder for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.