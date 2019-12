Ung mand nægtede at standse: Var påvirket af både stoffer og alkohol

Biersted: En 21-årig mand fra Thy fik natten til lørdag en række sigtelser på halsen, da han efter møje og besvær blev standset af en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi klokken 3.00 i Bedsted.

Ifølge vagtchef Simon Skelkjær havde den unge bilist nemlig ikke til sinds at efterkomme politiets anvisninger, da betjentene fattede mistanke til ham midt i Bedsted.

- Der gik noget tid, før de fik ham til at standse bilen, og det var der flere gode grunde til, siger vagtchefen.

Den 21-årige mand sad nemlig bag rattet, selv om han både var påvirket af narko og alkohol. Desuden var han frakendt kørekortet.

- Han er sigtet for både det ene og det andet. Herudover blev en passager i bilen sigtet for at være i besiddelse af stoffet mdma, og ejeren af køretøjet er sigtet for ikke at have sikret sig, at den 21-årige rent faktisk havde et gyldigt kørekort til at føre bilen, siger vagtchefen.