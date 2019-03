Ung racerkører vælger nu sæson i Asien

SENNELS: Det kom til at blive skelsættende for 15-årige Malthe Jakobsen, at han kørte i mål som nummer et i det sidste løb i den sidste afdeling af den Sydøstasiatiske Formel 4 serie.

Nu har han sammen med sin familie og sponsorer besluttet, at selv om der mangler nogle kroner i sponsorkassen så tager han hul på en fuld sæson i SEA F4, som løbsserien også hedder.

Det hele begynder om knap en måned på den samme bane uden for Malaysias hovedsted Kuala Lumpur, hvor Malthe Jakobsen fik en førsteplads.

Men hvis det ikke lykkes at finde de sidste penge undervejs, kan han risikere ikke at fuldføre sæsonen:

- Det håber jeg ikke bliver tilfældet, og jeg arbejder på fuldt drøn for at finde flere virksomheder, der kan se en idé i at bakke mig op. Jeg tror på at det lykkes at finde de sidste penge, så hele sæsonen er sikret, fortæller Malthe Jakobsen, som ud over lokale firmaer også er støttet af Team Danmark og Dansk Automobil Sports Union.

Racerklassen, som kan være et springbræt til de helst store klasser, for sidste års vinder af mesterskabet, franske Alessandro Ghiretti, er nu tilknyttet Alfa Romeo F1-teamets juniorhold, så niveauet er bestemt hvor det skal være og Malthe Jakobsen kan se frem til hård konkurrence om topplaceringerne.

- For mig gælder det om at få mest mulig tid bag rattet af en racerbil, og der får jeg rigtig mange kilometer for pengene ved at rejse væk, fortæller han og kunne mærke, at hans underskrift har været eftertragtet efter at han viste både talent og engagement da han deltog i seriens sæsonafslutning sidste efterår:

- Jeg har ikke været i tvivl om at de gerne ville have mig til at køre serien derovre i år, og jeg havde en rigtig god oplevelse af at køre der sidste år, så jeg er sikker på at det nok skal blive både lærerigt og godt race.