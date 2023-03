Ung skytte fra Thisted vinder EM-guld: - Jeg kan ikke forstå det

TALLINN/THISTED:Den unge skytte Anne Bakke Nielsen, der til daglig træner hos Thisted Skyttekreds, viste skarphed foran målskiven ved EM for juniorer.

Det hele foregik i Estlands hovedstad Tallinn, hvor Anne Bakke Nielsen skulle kæmpe sig hele vejen fra kvalifikation til guldmedaljekampen i disciplinen 10 meter luft.

- Når man er i skydesporten, er det 80% dit mentale setup, og 20% dine tekniske evner. Da jeg havde skudt mig i finalen, var jeg bare sådan, det er nu eller aldrig, hvis jeg skal være junior europamester.

Her var hun oppe imod schweiziske Audrey Gogniat, og de to junior skarpskytter lå side om side i en hæsblæsende kamp, hvor begge var mødt op i fornuftig form. I de sidste minutter stod det uafgjort 15-15, og begge var et point fra guldmedaljen.

I sidste ende var det thyboen Anne Bakke Nielsen, der løb med sejren med et skud på 10.3.

Anne Bakke Nielsen (I midten) fra Thisted Skyttekreds har trænet hårdt for at nå hertil. Privatfoto.

Det har krævet mange timers træning i Thisted Skyttekreds, at nå til finalen ved EM i Estland, men nu lykkedes det altså Anne Bakke Nielsen at hive guldet med hjem.

- Man ser altid op til dem, der er europamester og verdensmester. Nu er det bare mig, der er det. Det synes jeg er lidt underligt, fortæller Anne Bakke Nielsen, der ikke helt kan forstå, at hun har vundet.

Hun havde faktisk, allerede da hun kom i finalen, bestemt sig for, at hun ville vinde det hele.

- Jeg tænkte bare: "Nu har jeg skudt mig i finalen, så skal jeg kraftedme have den guldmedalje med hjem!", fortæller den glade skarpskytte.