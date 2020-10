Ung corona-smittet tjener serverede til bryllup

HANSTHOLM:Et bryllupsselskab på Montra Hotel Hanstholm på Chr. Hansensvej i Hanstholm blev i lørdags udsat for smittefare. Det viste sig bagefter, at en ung, mandlig tjener, der betjente selskabet, var smittet med Covid-19.

Thomas Weifenbach Jensen, Odder, der er administrerende direktør for kæden Montra A/S, som hotellet i Hanstholm indgår i, bekræfter, at den ansatte, der er smittet, er en gymnasieelev fra Hanstholm.

- Vi tog action på det så snart, vi fik at vide, at der var konstateret smitte. Problemet er, at unge mennesker som denne deltidsansatte tjener oftest er symptomfri og slet ikke er klar over, at de bærer rundt på sygdommen. Den pågældende fik konstateret corona senere i weekenden, og vi har straks taget kontakt til brylluppet og gjort opmærksom på smitterisikoen. Alle vores medarbejdere bliver desuden testet nu, siger Thomas Weifenbach Jensen.

31 gæster deltog i festen

Han oplyser, at der var 31 gæster til brylluppet. Der var ikke inkluderet overnatning i festen, men direktøren kan ikke udelukke, at enkelte gæster langvejs fra har booket et værelse.

- Men jeg tror, smitterisikoen har været minimal. Den unge tjener bar mundbind i det par timer, han var på arbejde, og var underlagt vores øvrige faste sikkerhedsregler om håndsprit med mere. Han blev selvfølgelig efterfølgende sendt hjem i karantæne. Ingen gæster eller medarbejdere har efter festen meldt om, at de har symptomer på corona, siger direktøren.

Første tilfælde i kæden

Thomas Weifenbach Jensen oplyser, at det er første gang, Montra oplever corona-tilfælde på sine fire hoteller, der foruden i Hanstholm ligger i Sabro, Odder og Hirtshals.

- Styrelsen for Patientsikkerhed er så vidt jeg er orienteret, i gang med at lave smittesporring på episoden, siger direktøren.