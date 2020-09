Ung thybo får tredjeplads til DM i pitbike

HILLERSLEV:Udbruddet af coronavirus har sat en stopper for mange arrangementer de sidste måneder, og nu er også den sidste afdeling af DM i pitbike, som skulle være holdt 3. oktober i Børkop, aflyst.

Derfor bliver den samlede stilling for de to afholdte afdelinger i sæsonen resultatet af DM i pitbike i 2020, og det betyder, at 17-årige Mathias Rytter Kjeldsen fra Hillerslev får en tredjeplads i årets DM.

- Det er temmelig træls, at den sidste afdeling er aflyst, for jeg havde ikke så meget held med mig i de to første afdelinger, så jeg havde håbet på at kunne indhente lidt til den sidste afdeling, siger Mathias Rytter Kjeldsen, der er en del af det fynske Team Fynbo.

Han er dog alligevel tilfreds med placeringen.

- På grund af min skade med kravebenet i oktober sidste år begyndte jeg først at træne igen i februar i år, så placeringen er ganske fin. Det er stabile heats, jeg har kørt, og i Tyskland (til det tyske mesterskab, red.) lavede jeg gode resultater, og selvom det hele har været lidt specielt på grund af corona, synes jeg, det har været en fin sæson, lyder det fra pitbikekøreren fra Hillerslev.

Mathias Rytter Kjeldsen er nu sammen med sin teamchef begyndt at se frem mod næste sæson, og en del af hans ambitioner er at få en højere placering til DM.

- Så håber jeg også at kunne komme til Tyskland og køre en hel sæson og lave en fin samlet placering, og så håber jeg at få VM-debut, siger Mathias Rytter Kjeldsen, der skulle have været i Frankring i august til kvalifikationen til VM, men også det blev aflyst.