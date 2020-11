Ung thybo fik tredjeplads til DM: Medaljen blev sendt med posten

VESLØS:Coronavirus og forsamlingsforbud har i år sat en stopper for mange arrangementer og events, og heller ikke årets DM i motocross er gået fri. Således blev DM-A i motocross afsluttet efter blot to afdelingsløb, og det betød, at 14-årige Jakob Frandsen fra Vesløs er blevet tildelt en bronzemedalje for dette års DM, hvor han gør sig inden for klassen, 85cc B.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra sponsor- og eventkonsulent Bertel Østergaard.

Første afdeling blev afholdt i august, hvor Jakob Frandsen kunne tage plads på podiets andenplads.

I august blev også anden afdeling holdt, denne gang Solbjergbanen på Mors, og her sluttede Jakob Frandsen dagen af som nummer fire.

14-årige Jakob Frandsen fik en tredjeplads til årets DM. Foto: Kamilla Vinter Frandsen

På grund af øgede corona-restriktioner bliver tredje afdeling ikke holdt, og den unge motocross-kører fra Vesløs slutter derfor på en samlet tredjeplads. Hæder på podiet har dog ikke været muligt denne gang, og i stedet for er der blevet sendt en bronzemedalje til Jakob Frandsen med posten.

I pressemeddelelsen lyder det, at Jakob Frandsen er ærgerlig over, at der ikke bliver kørt flere løb i denne sæson, og at det var en lidt flad fornemmelse at få tilsendt sin medalje med posten.

Ifølge pressemeddelelsen har Jakob Frandsen også fået mulighed for at stille op i det tyske mesterskab ADAC, efter det tyske team Becker Racing har valgt at tilknytte den 14-årige thybo som kører.

Af samme grund som i Danmark blev det tyske mesterskab også afsluttet efter blot to afdelinger. Her formåede Jakob Frandsen at køre sig til en slutplacering i top 10, og det er et acceptabelt resultat, vurderer Jakob Frandsen.