Unge blev snuppet med bilen fuld af tyvekoster: Nu er der faldet dom

THISTED:Hele syv personer fra Thisted og omegn var tirsdag tiltalt i en sag om blandt andet indbrud og hæleri. To af mændene på henholdsvis 25 og 42 år blev ved retten i Holstebro dømt for både indbrud, hæleri og besiddelse af euforiserende stoffer.

Ud over den 42-årige var de øvrige seks tiltalte i sagen, tre mænd og tre kvinder, alle i alderen mellem 16 og 29 år.

Et af indbruddene skete i weekenden 11.-13. december 2020, hvor det ifølge anklager Morten Wibroe fra Midt- og Vestjyllands Politi gik ud over Netværkscaféen i Thisted. Her blev der stjålet genstande til en samlet værdi af mere end 60.000 kroner, blandt andet et kamera, tre computere, et fjernsyn og en boks med mønter, men også en vase, en skægtrimmer og julegodter.

Allerede natten mellem 16. og 17. december var tyvene på spil igen. Her gik det ud over butikken Lagersalg i Thisted, hvor der blandt andet blev stjålet værktøj, våddragter, Kähler-juletræer, Sødahl-duge og en håndstøvsuger til en samlet værdi af knap 20.000 kroner.

Den følgende nat, omkring klokken 03.50, vendte tyvene tilbage til samme butik, og denne gang stjal de blandt andet en playstation, to elcykler, tre sæt modeltog, fire vinglas, fem kaffemaskiner, seks lommeknive, otte sæt stegepander og meget mere til en samlet værdi af mindst 92.000 kroner.

Fanget på overvågning

Imellem de to indbrud havde butikken imidlertid fået sat videoovervågning op.

- Derfor opdager ejeren, at der er indbrud, så han og politiet faktisk når derud og ret hurtigt finder en af de her personer. Det er hans lejlighed, de kører ned til, hvor de så støder ind i fire personer mere, fortæller Morten Wibroe.

Flere af de tiltalte var umiddelbart efter indbruddet i færd med at flytte nogle af tyvekosterne fra de to lejligheder i Thisted, hvor henholdsvis den 25-årige og den 42-årige mand boede.

- Så har politiet efterfølgende været inde at kigge i deres telefoner, og det er den måde, de sidste er blevet blandet ind i det på, oplyser anklageren.

Den 25-årige mand, der blev dømt for de tre indbrud i december 2020, fik ni måneders ubetinget fængsel, idet han var prøveløsladt og havde en reststraf.

Den 42-årige mand fik fire måneders ubetinget fængsel. Han blev desuden dømt for et indbrud i et hus, hvor der blev stjålet lamper.

De to blev også dømt for hæleri, idet politiet ved ransagningen af deres respektive lejligheder i Thisted fandt adskillige tyvekoster. Begge blev desuden dømt efter bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, idet der blev fundet hash og ecstasy i lejlighederne.

Flyttede tyvekoster

En 16-årig ung mand samt en 29-årig kvinde blev dømt for hæleri, idet de var i færd med at flytte nogle af tyvekosterne fra to lejligheder, da politiet dukkede op. Kvinden blev idømt seks måneders fængsel, heraf tre måneder ubetinget. Det skyldes, at hun tidligere havde fået en betinget dom.

Den 16-årige har ikke fået dom endnu, idet retten sagde, at der skulle laves en mentalundersøgelse.

En 21-årig kvinde blev idømt 10 dages fængsel, en bøde og frakendelse af førerretten, fordi hun havde kørt bil i påvirket tilstand, og hun havde allerede et kørselsforbud.

En 25-årig kvinde fik 20 dage for trusler.

Endelig blev en 21-årig mand frifundet.