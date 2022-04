Unge dømt for voldeligt overfald: Mand blev sparket i hovedet

THY:I november sidste år blev en midaldrende mand i Bedsted overfaldet af en flok unge mænd, der opsøgte ham i hans hjem. To af de unge slog og sparkede manden i hovedet og på kroppen, også efter at manden lå på jorden. Den tredje af de unge så til, mens den fjerde sad og ventede i bilen udenfor, klar til at køre retur til Thisted. Onsdag blev de alle fire dømt for overfaldet.

Ifølge anklager Morten Wibroe fra Midt- og Vestjyllands Politi havde den midaldrende mand, der blev overfaldet, tidligere været papfar til en af de unge gerningsmænd. Den unge var vred på manden og fik gejlet resten af flokken op til overfaldet.

En måneds tid efter overfaldet var politiet i gang med at indkalde de unge til afhøring, og den ældste af de fire, en 18-årig ung mand, var bange for, at en af de yngre havde sagt noget til politiet. To dage i træk opsøgte han den dengang 16-årige unge mand og truede ham. Ifølge anklageskriftet udtalte han blandt andet, at den 16-årige skulle hænge sig selv, og hvis han ikke gjorde det, ville tiltalte gøre det for ham, eller lignende.

Anklagemyndigheden havde over for retten nedlagt påstand om, at den 18-årige skulle idømmes en behandlingsdom uden fastsat længstetid, og det fulgte dommeren.

Også de øvrige tre blev kendt skyldige i vold. To af de unge, der nu er henholdsvis 17 og 18 år, blev idømt tre måneders betinget fængsel med samfundstjeneste, og den 17-årige blev henvist til at få sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Sidstnævnte udbad sig betænkningstid, mens de øvrige to modtog dommen, oplyser Morten Wibroe.

For den alleryngste, som er 16 år, er straffen ikke fastsat endnu, idet der mangler en mentalundersøgelse.

I retssagen indgik i øvrigt også særskilte tiltaler mod den 16-årige og den 17-årige, som ikke har noget med sagen fra Bedsted at gøre. Den 16-årige var tiltalt for en anden voldsepisode, mens den 17-årige var tiltalt for to sager med hærværk og en sag med tyveri.