Unge forskere: Ormesmåkager og sugerør til rapedrugs

THISTED:Når Sara Scheele Nielsen og hendes holdkammerater fra Thisted Gymnasium mandag præsenterer jurymedlemmerne for deres bidrag til konkurrencen om at blive årets Unge Forsker, så kan de byde på en hjemmebagt småkage. En småkage, som ud over almindeligt mel også er bagt knuste melorme.

For holdet har lavet et projekt, hvor de undersøger, hvordan man kan bruge insekter som en kilde til protein og fedt i madlavningen - og i dette tilfælde småkagebagningen.

Sigrid Boje Mortensen, en anden af innovationskonkurrencens deltagere fra Thisted Gymnasium, kan ikke på samme måde tilbyde smagsprøver. Hun vil ganske vist præsentere drinks med is og sugerør på sin stand. Men her må dommerne nøjes med at kigge på.

Sigrids projekt handler om at lave sugerør, der skifter farve, hvis unge i nattelivet mod deres vilje får puttet såkaldte rapedrugs i deres drinks. Teknikken er dog ikke færdigudviklet, så der er ingen mulighed for hverken at demonstrere eller fremvise de farveskiftende sugerør.

Men hun har forsket i, hvordan sugerørene vil kunne reagere på netop den type syre, der findes i rapedrugs. Mens alarmen ikke skal udløses af for eksempel citronsaft i drinken.

14 2.g'ere, fordelt på seks hold, fra Thisted Gymnasium deltager i finalen i innovationskonkurrencen, der finder sted fra søndag til tirsdag i København. Forrest fra venstre: Mathilde Jacobsen, Sara Scheele Nielsen, Nellie Broe Johansson, Amani Moumneh, og Magnea Rut Jóhansdóttir. Bag dem Freja Blaabjerg, Philip Krog Nielsen, Oliver Moseid Christensen, Kirstine Vigsø Lassen, Carl Kjær Stampe, Catrine Vinter Andersen, Josefine Myrup Nielsen, Kille Mortensen og Sigrid Boje Mortensen. Foto: Bo Lehm

Det næststørste hold

Småkagerne med melorme og de specielle drinkssugerør er blot to af seks projekter fra Thisted Gymnasium, som i alt 14 elever har haft med i kufferten, når de her i weekenden er rejst til København for at dyste om titlen som årets Unge Forsker - eller nogle af de mange andre præmier i innovationskonkurrencens finale.

I alt var 13 naturvidenskabelige projekter fra to 2.g-klasser på Thisted-gymnasiet med i semifinalen i begyndelsen af marts, og faktisk gik syv af dem videre. Men deltagerne i ét af projekterne måtte melde fra til finalen.

Alligevel er Thisted det gymnasium i landet, som stiller med det næststørste hold deltagere ved Science EXPO-udstillingen, der åbner søndag i Øksnehallen, og som slutter med prisuddelinger tirsdag eftermiddag. Kun Egå Gymnasium i Aarhus har flere med.

Den flotte repræsentation skyldes ikke kun dygtige elever på Thisted Gymnasium. Skolen har valgt at satse på konkurrencen, så det faktisk var obligatorisk for de naturvidenskabelige 2.g'ere at arbejde videre med den studieretnings-opgave, som de alligevel har lavet her efter nytår.

Det er en god forberedelse til det større studieretningsprojekt, som eleverne skal lave i 3.g, fortæller Anne Juhl, der er kemilærer for de to klasser, 2.x og 2.y.

- Det forpligter dem lidt mere at skulle vælge deres eget projekt, end hvis det er lærerne der komme med en problemformulering.

Ikke alle eleverne er til en start vildt begejstrede, erkender hun.

- Men når de først køber ideen, så går de også ind i den. Og der er ingen tvivl om, at det giver meget at skulle stå foran nogle kyndige dommere, der faktisk tager dem alvorligt, siger Anne Juhl.

Freja Blaabjerg deltager sammen med Kirstine Vigsø-Lassen i et projekt, der handler om motion og diabetes. Foto: Bo Lehm

Ideen med at undersøge insekter som en alternativ kilde til fedt og protein kom på bordet under en brainstorm forud for, at klassen skulle i gang med studieretningsopgaven, fortæller Sara Scheele Nielsen, der går i 2.y og har bl. a. biologi på højt niveau. Også kemi er en del af projektet.

Vil gerne hjælpe

Sigrid Boje Mortensen fra parallelklassen 2.x har kemi på højt niveau. Som den eneste fra Thisted har hun været alene om sit projekt, som hun fik ideen til af sin matematiklærer. Og foruden kemi indgår der matematik i projektet.

Sigrid kendte godt problemstillingen med, at man som pige på et diskotek kan risikere at få noget uønsket puttet i sin drink.

- Jeg havde ikke hørt om en test før, men efter at jeg fyldte 18 og begyndte at gå i byen har jeg stiftet bekendtskab med, at man skal passe på med, hvad der kommer i ens drink, fortæller hun.

Der findes allerede muligheder for at teste drinks for rapedrugs, og ideen med et farveskiftende sugerør er heller ikke ny. Det er opfundet i Canada, men endnu ikke godkendt, fordi det indebærer brug af nogle stoffer, som det heller ikke er smart at indtage, fortæller Sigrid.

Finaleprojekter fra Thisted Gymnasium Sigrid Boje Mortensen: Påvisning af GHB-rapedrug

Catrine Vinter Andersen og Amani Moumneh: Forebyggelse af nyresten

Carl Stampe, Oliver Moseid og Magnea Rut Johannsdottir: PFAS i blåmuslinger

Freja Blaabjerg og Kirstine Vigsø Lassen Lassen: Motion og diabetes

Josefine Myrup Nielsen og Kille Mortensen: Plantevækst på Mars

Mathilde Jacobsen, Sara Scheele Nielsen og Philip Krog Nielsen: Insekter som protein- og fedtkilde.

Desuden kvalificerede Emilie Fink, Laura Adelborg og Josefine Sandbæk Sunesen sig til finalen med et projekt om svampe som emballage. Men de måtte melde fra til finalen. VIS MERE

Den udfordring har hun heller ikke fundet en løsning på.

- Men jeg har undersøgt, hvilke stoffer der ligger bag den test, som er første skridt til at kunne finde nogle ufarlige stoffer, fortæller hun.

Sigrid kunne godt tænke sig at arbejde videre med projektet - eller måske at sælge ideen til nogle andre, der vil videreudvikle sugerørene:

- Jeg vil gerne hjælpe med til, at der blive fundet en løsning.

Og tjene en masse penge til dine studier?

- Det ville da ikke gøre noget, siger hun med et grin.

I alle tilfælde har både hun og Sara været glade for at arbejde med deres projekter. Og Sara er sikker på, at hun personligt vil begynde at bruge insekter i madlavningen - som en ingrediens man ikke nødvendigvis vil opdage.

- Vi skal jo mindske brugen af CO2, og der er insekter virkelig gode i forhold konventionelle animalske fødevarer, siger Sara.

Om deres projekter - eller nogle af de andre fra Thisted - bliver præmieret, det afsløres tirsdag eftermiddag efter to dage med først udstilling og besøg af en jury, bestående af bl. a. professorer og erhvervsfolk, som mandag går rundt og interviewer finalisterne ved deres stande.