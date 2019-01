Unge fyre menes at stå bag indbrud i flere biler: Taget på fersk gerning

ØSTERILD: Tre drenge på 14 år og en enkelt dreng på 15 år blev sent lørdag aften opdaget, da de var i fuld gang med at bryde ind i en bil i en indkørsel på en privat adresse i byen.

Midt- og Vestjyllands Politi blev tilkaldt, og da betjentene fik talt lidt mere med de unge mænd, kom det frem, at de formentlig også står bag indbrud i tre-fire andre biler i byen, oplyser vagtchefen.

Desuden menes de unge at stå bag et eller flere cykeltyverier.

Da de blev anholdt, var de blandt andet i besiddelse af benzinkort.

En af de unge, en 15-årig dreng, er sigtet for tyveri. De tre øvrige drenge er under den kriminelle lavalder, og kan derfor ikke straffes for indbruddene.

– De blev hentet af deres forældre, og så bliver de sociale myndigheder inddraget i sagen, fortæller vagtchefen.