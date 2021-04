Unge hjemløse laver film om forsorgshjemmet Nørbygård

HANSTHOLM:Syv unge hjemløse har produceret en film om Nørbygård Forsorgshjem.

Det skriver Nørbygård i en pressemeddelelse.

Nørbygård er en del af KFUM’s Sociale Arbejde, der hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer.

Det gælder for eksempel ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom, sårbare familier og andre, som står udsat.

Filmen præsenterer Nørbygård og det arbejde, der foregår her.

- Vi vil gerne vise omverdenen, hvad Nørbygård er for et sted, og hvad vi står for. Vil ønsker med den lille film at gøre opmærksom på, at der er hjælp at hente, når fundamentet bryder sammen, og livet tager en anden retning end ønsket, siger forstander for Nørbygård Lene Drejer.

Arbejdet med filmene giver værdi for de unge på flere planer.

Først og fremmest er de engageret i et spændende og udfordrende arbejde, der er med til at udvikle deres kompetencer og selvtillid – og så giver arbejdet også lidt kroner i lommen.

Mads er en af de unge, som har været med til at optage filmene.

- Jeg har svært ved at tale med fremmede mennesker. Det slås jeg lidt med, så det er fedt, at de tror på, at jeg kan klare et projekt som det her, siger han.

Mads og de andre unge hjemløse får løn for arbejdet via det sociale frikort. Det er en ordning, hvor særligt udsatte borgere som Mads kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Filmen skal bruges på Nørbygårds hjemmeside, sociale medier og andre steder, hvor forsorgshjemmet kunne tænkes at fortælle om deres arbejde og tilbud.

- Beboerne på Nørbygård indskrives ofte med komplekse socialfaglige problemstillinger. Vanskelighederne er ofte så massive, at det kræver et helt særligt stykke relationelt arbejde og et godt samarbejde på tværs, siger Lene Drejer og tilføjer:

- På Nørbygård understøtter vi den enkelte i at få samlet trådene.

KFUM’s Sociale Arbejde er en af Danmarks største sociale diakonale organisationer med 160 institutioner og sociale tilbud, 850 ansatte og 2.350 frivillige.