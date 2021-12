Unge kæmper iskold klimakamp: Protesterer mod Thisted Kommunes investeringer

THISTED:Kan man promovere sig som en klimavenlig kommune og samtidig investere i olieselskaber?

Nej, mener en gruppe unge, der torsdag har taget plads i decemberkulden på Store Torv i Thisted.

Gruppen, der tæller omkring 10 personer i alderen 14-22 år, kommer fra den nystiftede klimabevægelse Grøn Thy Aktion (Grøn TAKT). For flere af deltagerne er det første gang, de deltager i en politisk aktion som dagens sit-in.

Bevæbnet med huer, vinterjakker og halstørklæder samt termokander med varme drikke er de klar til at fryse i timevis for at få deres budskab igennem:

Aktivisterne hævder, at Thisted Kommune investerer i fossile selskaber gennem deres bankforretninger i Nordea og Danske Bank.

Aktivisterne kræver, at kommunen trækker alle investeringer i fossile selskaber og laver en politik for ansvarlige investeringer, så der ikke fremover kan investeres i fossile brændsler.

- Thisted Kommune vil gerne være en grøn foregangskommune, men på det her punkt halter vi virkelig bagefter. Vi bør følge det gode eksempel fra de mange danske kommuner, som allerede har stoppet investeringer i fossile selskaber, siger Kille Lange.

- FN’s klimapanel peger entydigt på, at vi skal stoppe al efterforskning efter fossile brændsler, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbning om at holder os under de to graders temperaturstigning, vi har forpligtet os til i Parisaftalen. Ved at investere i Total modarbejder Thisted Kommune altså Parisaftalen, siger Betty Williams.

Borgmester Ulla Vestergaard (S) erkender, at Thisted Kommune ikke har en fast politik, når det kommer til investeringer. Hun blev tidligere i år konfronteret med investeringerne ved en happening i Teutonersalen, arrangeret af DR3.

- Jeg blev noget overrasket, for jeg havde ikke fuldt indblik i, hvad vi investerede i. Men jeg undersøgte det, og konklusionen blev, at det nye økonomiudvalg på et af de førstkommende møder skal diskutere hele vores investeringsstrategi, siger Ulla Vestergaard og tilføjer:

- Det er god skik, at man ved onboarding i økonomiudvalget kigger ind i, hvad vi gør med vores penge, og hvilken politisk retning, de gerne vil lægge i forbindelse med vores investeringer.

Aktivisterne er at finde på Store Torv frem til kl. 17, hvor de vil synge fællessang og ringe til politikerne for at få svar på, hvad de har tænkt sig at gøre ved Thisted Kommunes investeringspolitik i fremtiden.