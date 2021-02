Unge mænd snuppet i natlig fartkontrol

THY-MORS:I politiet er man godt klar over, at nogle benytter de tomme veje om natten til at træde ekstra hårdt på speederen. Derfor rykkede man natten mellem lørdag og søndag ud med en lasermåler for at foretage fartkontrol i Thisted og omegn. Fire unge mænd blev snuppet.

Klokken 02.06 blev en 23-årig mand fra København målt til at køre så stærkt på Thisted Kystvej, at han får et klip i kørekortet. Og klokken 03.07 fangede politiets kontrol en 18-årig ung mand fra Thisted, der ligeledes står til et klip i kørekortet.

Derefter blev fartkontrollen flyttet til Østerbakken i Thisted, hvor en 23-årig mand fra Nykøbing klokken 03.27 blev målt til at køre alt for hurtigt. Så hurtigt, at der nedlægges påstand om frakendelse af kørekortet.

Endelig fangede nattens kontrol en 25-årig mand fra Nykøbing, der klokken 04.55 kom kørende i høj hastighed på Aalborgvej. Også han står til en frakendelse af kørekortet.