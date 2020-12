Unge mænd opholdt sig på forladt herregård under brand

FADDERSBØL:Tre unge mænd på 18-20 år sættes i forbindelse med branden søndag aften på den forladte herregård Egebaksande ved Faddersbøl i Thy.

De tre opholdt sig på stedet, da brandvæsenet og politiet kom ud til herregården, hvor der var gået ild i en sofa.

- De påstod, at det allerede brændte, da de kom til stedet, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Han tror ikke nødvendigvis på forklaringen fra de tre - en 18-årig, der bor på Mors, samt to på 18 og 20 år, der begge er fra Thy.

Selv om de tre måske var årsag til branden, kan der være tale om et hændeligt uheld og ikke bevidst ildspåsættelse. Men i betragtning af, at der kun skete begrænsede skader, er det ikke sikkert at brandårsagen nogensinde bliver fastlagt.

- Vi gør det, der er mulighed for, siger Jørgen Jensen.