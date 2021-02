Unge på isen i havn: Politi ude med advarsel

THISTED:En flok unge mennesker, der rendte rundt på en særdeles tynd og usikker is i Thisted havn, fik sig en alvorlig snak med betjente fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Det skete onsdag aften ved 17.30-tiden, hvor Midt- og VEstjyllands Politi fik en henvendelse fra en borger Thisted, der mente, at det var farligt at færdes på isen i havnen.

Og det giver vagtchef Simon Skelkjær anmelderne aldeles ret i.

- Isen er langt fra sikker, og sålænge der ikke skiltes med, at det et tilladt at færdes på isen, så er det altså IKKE tilladt, understreger vagtchefen.

En patrulje blev derfor sendt til Thisted, hvor de talte de unge mennesker ind på kajen og fik sig en alvorlig snak med dem.

- De fik en reprimande, og jeg kan på det stærkeste bare slå fast, at isen altså ikke er sikker. Så lade være med at gå ud på den. Det kan være livsfarligt, fastslår Simon Skelkjær.