Unge snydt på internettet

THISTED: Godt 30.000 kroner og 500 US dollars. Det var de beløb, som blev narret fra to mænd fra Thisted via internettet.

Derfor kan politikommissær Bjørn Bo ikke gøre så meget andet end endnu en gang opfordre til at lade være med at sende penge til tvivlsomme modtagere i udlandet:

- Den ene sendte sine NemID oplysninger og den anden fik låst sin computer, fortæller Bjørn Bo og siger, at normalt er det lidt ældre medborgere, der bliver snydt, men at det denne gang er to mænd på 17 og 27 år.

De godt 30.000 kroner er sendt til en konto muligvis hjemmehørende i Italien og den centrale efterforskning i Holstebro ser nu på, om der kan gøres noget juridisk.

I det andet tilfælde er det mere usikkert.