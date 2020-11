Ungt par dansede sig til to bronzemedaljer til DM

RANDERS:Det unge dansepar, 14-årige Kristian Lauridsen fra Thisted og 12-årige Victoria Hestbæk fra Herning, sikrede sig to bronzemedaljer, da de i weekenden deltog i danmarksmesterskaberne i latin og standard.

Det oplyser danseparret i en pressemeddelelse.

Under forbundet De Danske Danseskoler blev mesterskaberne holdt i Randers Arena, og lørdag dansede parret sig til en samlet tredjeplads i latin, mens søndag stod på standard, som også endte ud i en samlet tredjeplads, og parret kunne således lade sig overrække en bronzemedalje begge dage.

I weekenden var det første gang, at Kristian Lauridsen og Victoria Hestbæk dansede DM i standard sammen, og de er derfor meget tilfredse med resultatet, lyder det i pressemeddelelsen.

Det unge par fortæller, at det var fedt igen at være på gulvet sammen.

- Randers Arena er en stor hal, hvilket også har givet lidt ekstra til det hele. Samtidig var det et DM, hvor de allerbedste dansere i landet var samlet, hvorfor det selvfølgelig var en stor oplevelse, lyder det fra det unge par, som hver dag arbejder hårdt for at forbedre sig.