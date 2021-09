Ups, det skal vi lige have styr på: Kommune glemte at orientere ejer om planer for privat ejendom

Hanne Teilberg Pedersen ejer den lille røde ejendom i Skolegade 2 - og det agter hun at blive ved med. Derfor kom det som en overraskelse, da hun erfarede, at ejendommen er en del af kommunens byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8. Skolegade 2B har en anden privat ejer. Foto: Bo Lehm