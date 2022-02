Ups: Gnist fra svejsearbejde futtede garagen af

ØSLØS:Fredag eftermiddag kl. 14:30 var en uheldig mand i færd med at arbejde på en bil, der holdt parkeret i en garage på mandens adresse.

Da han ville udføre noget svejsearbejde i den forbindelse, antændte gnisterne brand i bilen. Trods en snarrådig reaktion, og et ihærdigt forsøg på at kvæle flammerne, måtte manden opgive at komme ilden til livs.

I stedet måtte han se til, mens ilden spredte sig til garagen, hvor den fik godt fat. Brandvæsenet måtte tilkaldes, men det endte med, at garagen stod tilbage halvvejs nedbrændt.