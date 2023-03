Ups: Lastbil ville uden om afspærring - det var en dårlig idé

THISTED: En lastbilchauffør, der onsdag formiddag var på vej ind mod Thisted ad Østerbakken, opdagede tilsyneladende for sent, at den indfaldsvej til byen for tiden er lukket mellem Tigervej og Ringvej.

Her har vejen i nogen tid været gravet op på grund af fjernvarmearbejde. Men hjulspor tydede på, at andre havde haft held til at tage turen ind over græsplænen i venstre side af vejen.

Så føreren af lastbilen fra det fynske fragtfirma Poul Pedersen besluttede at tage samme vej. Men da sættevognen med anhænger var kommet ind på græsset, sad den uhjælpelig fast i det våde græs.

Kort efter middag blev lastvognen dog trukket baglæns tilbage på vejen af FDM Vejhjælp.

Lastbilen blev - uden dramatik - trukket fra af FDM Vejhjælp. Foto: Bo Lehm

Efter hvad Nordjyske erfarer, var det faktisk planen, at fjernvarmearbejdet skulle have været afsluttet onsdag. Men det asfaltarbejde, som manglede for at vejen kunne åbne igen, blev ikke gennemført som planlagt onsdag morgen.

Nordjyske været kontakt med fragtfirmaet, som imidlertid ikke ønsker at udtale sig om episoden.